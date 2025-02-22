Аким Жамбылской области предложил турецким компаниям открыть производства в регионе

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев пригласил турецкие компании открыть высокотехнологичные производства в Жамбылской области. Также он рассказал о мерах поддержки бизнеса, в том числе, о предоставлении готовых производственных площадок для новых предприятий.