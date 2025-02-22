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Аким Жамбылской области предложил турецким компаниям открыть производства в регионе

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев пригласил турецкие компании открыть высокотехнологичные производства в Жамбылской области. Также он рассказал о мерах поддержки бизнеса, в том числе, о предоставлении готовых производственных площадок для новых предприятий.

Источник: Акимат Жамбылской области

В турецкой провинции Мерсин казахстанской делегации показали предприятия. Например, в индустриально-промышленной зоне жамбылцы ознакомились с производственными мощностями и обсудили вопросы создания совместных производств.

В частности, делегация посетила завод по производству пластиковых труб, завод по производству стальных конструкций и вентиляционных систем и завод по производству крепежных элементов.

На заводе по переработке зерновых и бобовых культур обсудили планы по совместной реализации проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Однa из местных компаний специализируется на производстве широкого спектра насосного оборудования. Это направление является актуальным для Жамбылской области с учетом масштабной работы по эффективному использованию подземных вод, бурению скважин.

Еще одна турецкая компания предложила проекты по производству высокопрочных конструкций для строительства теплиц.

Позже в ходе двусторонней встречи Ербол Карашукеев и губернатор провинции Мерсина Атилла Торос обсудили перспективы дальнейшего укрепления и расширения стратегического партнерства в различных сферах.

Достигнуты договоренности об укреплении торгово-экономических связей Мойынкумского и Шуского районов Жамбылской области с районами Гюльнар и Силифке провинции Мерсин.

экономика