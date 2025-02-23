Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 23 февраля

В Национальном банке назвали курсы валют на 23 февраля 2025 года, воскресенье. В сравнении с субботними валютными значениями курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 23 февраля, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2239 белорусского рубля, 1 евро — 3,3661 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5627 белорусского рубля.
Относительно курсов, которые были установлены на пятницу, 21 февраля, и субботу, 22 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены и в воскресенье, 23 февраля.