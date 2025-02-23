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Челябинская область стала лидером России в переработке зерна

По результатам 2024 года Челябинская область подтвердила статус крупнейшего в России региона по переработке зерна. Согласно общероссийскому рейтингу, Южный Урал занял первое место по производству макаронных изделий (309,7 тыс. тонн), второе — по выпуску муки (641,4 тыс. тонн) и третье — по изготовлению круп (219 тыс. тонн).

Ключевые показатели озвучила пресс-служба регионального Минсельхоза. Так, производство макаронных изделий увеличилось на 23,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом и составило 309,7 тыс. тонн. Выпуск муки увеличился на 40,5 тыс. тонн, достигнув 641,4 тыс. тонн. Прирост крупы составил 18 тыс. тонн, общее значение — 219 тыс. тонн.

Продукция зерноперерабатывающих предприятий области активно поставляется в другие регионы России и формирует основу агроэкспорта. По предварительным данным, его объем в 2024 году составил 259,8 млн долларов.

Достижения Челябинской области в сфере переработки зерна вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности как региона, так и страны в целом.

экономика
сельское хозяйство