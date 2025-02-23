Челябинская область стала лидером России в переработке зерна

По результатам 2024 года Челябинская область подтвердила статус крупнейшего в России региона по переработке зерна. Согласно общероссийскому рейтингу, Южный Урал занял первое место по производству макаронных изделий (309,7 тыс. тонн), второе — по выпуску муки (641,4 тыс. тонн) и третье — по изготовлению круп (219 тыс. тонн).