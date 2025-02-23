Экономист Балынин назвал типы фраз, выдающие финансовых мошенников

Фразы, выдающие финансовых мошенников, можно объединить в три группы. Подробнее о каждой из них в разговоре с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Балынин напомнил, что представители госорганов не осуществляют звонки гражданам, тем более через мессенджеры.
«Вторая группа — запрос личных данных. Например, могут спросить СНИЛС, паспортные данные, коды из СМС, данные банковской карты. Никто и никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Если кто-то интересуется персональными данными по телефону, то лучше сразу положить трубку», — пояснил эксперт.
К третьей группе Балынин отнес фразы, отсылающие к безопасности и секретности. Здесь наиболее часто фигурируют фразы «специальный счёт», «безопасный счёт», «на Вас пытаются оформить кредит», «на Вас уже оформили кредит, его надо отменить», «нужно сделать зеркальное отражение операции», «нужно оформить зеркальный кредит», «данный разговор носит конфиденциальный характер», «этот разговор секретный», «о данном разговоре никому нельзя сообщать».
«Если кто-то произнёс какую-либо из данных фраз по телефону, то лучше сразу положить трубку», — резюмировал собеседник aif.ru.
Ранее Балынин посоветовал россиянам положить половину накоплений на вклады на 3−5 лет.