Экономист Балынин назвал типы фраз, выдающие финансовых мошенников

К третьей группе Балынин отнес фразы, отсылающие к безопасности и секретности. Здесь наиболее часто фигурируют фразы «специальный счёт», «безопасный счёт», «на Вас пытаются оформить кредит», «на Вас уже оформили кредит, его надо отменить», «нужно сделать зеркальное отражение операции», «нужно оформить зеркальный кредит», «данный разговор носит конфиденциальный характер», «этот разговор секретный», «о данном разговоре никому нельзя сообщать».