Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Балынин назвал типы фраз, выдающие финансовых мошенников

При упоминании этих фраз лучше класть трубку, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Фразы, выдающие финансовых мошенников, можно объединить в три группы. Подробнее о каждой из них в разговоре с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Первая группа — попытка сделать отсылку к наименованию государственного органа. Например, к ФСБ, МВД, Минфину, Банку России и др. Здесь не столь важно, какой именно будет использован государственный орган. Важно оказать воздействие наименованием органа», — отметил экономист.

Балынин напомнил, что представители госорганов не осуществляют звонки гражданам, тем более через мессенджеры.

«Вторая группа — запрос личных данных. Например, могут спросить СНИЛС, паспортные данные, коды из СМС, данные банковской карты. Никто и никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Если кто-то интересуется персональными данными по телефону, то лучше сразу положить трубку», — пояснил эксперт.

К третьей группе Балынин отнес фразы, отсылающие к безопасности и секретности. Здесь наиболее часто фигурируют фразы «специальный счёт», «безопасный счёт», «на Вас пытаются оформить кредит», «на Вас уже оформили кредит, его надо отменить», «нужно сделать зеркальное отражение операции», «нужно оформить зеркальный кредит», «данный разговор носит конфиденциальный характер», «этот разговор секретный», «о данном разговоре никому нельзя сообщать».

«Если кто-то произнёс какую-либо из данных фраз по телефону, то лучше сразу положить трубку», — резюмировал собеседник aif.ru.

Ранее Балынин посоветовал россиянам положить половину накоплений на вклады на 3−5 лет.