В Воронеже появятся туристический комплекс и конгресс-центр

Комиссия по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения одобрила проект многофункционального туристического кластера. Здесь построят «Визит центр» с апарт-отелем, офисами и коворкингом, а также конгресс-центр «Петровский», который включит гостиницу, ресторан, фитнес-зону, SPA, яхт-клуб и культурно-инновационный центр.
Работы займут четыре года и пройдут в несколько этапов. В 2027 году появятся гостиница, культурно-национальный центр и парковка на 500 мест. В 2028-м начнут работать апарт-отель на 150 номеров и яхт-клуб, а ещё через год завершится строительство второго блока гостиницы.
Проект создаст 300 новых рабочих мест, а к 2040 году налоговые поступления от него достигнут 7,5 млрд рублей. При этом Гусев подчеркнул, что несмотря на коммерческую привлекательность участка, его застройка не нарушит концепцию набережной как места отдыха:
«Можно было продать землю под жильё, но мы на это не пошли», — отметил губернатор.
Ранее ещё один инвестор претендовал на этот участок, но он отозвал заявку. Теперь власти рассматривают идеи по развитию оставшейся территории.