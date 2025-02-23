В Воронеже появятся туристический комплекс и конгресс-центр

Работы займут четыре года и пройдут в несколько этапов. В 2027 году появятся гостиница, культурно-национальный центр и парковка на 500 мест. В 2028-м начнут работать апарт-отель на 150 номеров и яхт-клуб, а ещё через год завершится строительство второго блока гостиницы.