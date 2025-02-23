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В омском ТРЦ «МЕГА» продают магазин «Л’Окситан»

В Омске на продажу выставили магазин «Л’Окситан».

Источник: Avito

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте.

«Продажа в связи с удалённостью управления. Магазин работает по франшизе», — сообщает продавец.

В объявлении также отмечается, что имеется постоянная поддержка франчайзи, постоянное расширение ассортимента и внедрение новинок. Штат полностью укомплектован. Приобрести бизнес можно за 2,5 миллиона рублей.

Магазины «Л’Окситан» ранее принадлежали французской сети L'Occitane. После начала СВО торговые точки сменили наименование и перешли под контроль российских топ-менеджеров. Единственный магазин этой сети в Омске находится в ТРЦ «МЕГА».

Ранее мы писали о том, что в Омске 17 января начал свою работу первый магазин бренда FACE CODE.

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