В омском ТРЦ «МЕГА» продают магазин «Л’Окситан»

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте.
«Продажа в связи с удалённостью управления. Магазин работает по франшизе», — сообщает продавец.
В объявлении также отмечается, что имеется постоянная поддержка франчайзи, постоянное расширение ассортимента и внедрение новинок. Штат полностью укомплектован. Приобрести бизнес можно за 2,5 миллиона рублей.
Магазины «Л’Окситан» ранее принадлежали французской сети L'Occitane. После начала СВО торговые точки сменили наименование и перешли под контроль российских топ-менеджеров. Единственный магазин этой сети в Омске находится в ТРЦ «МЕГА».
Ранее мы писали о том, что в Омске 17 января начал свою работу первый магазин бренда FACE CODE.