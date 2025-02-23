Власти Чусового ищут инвестора для строительства апарт-отеля

В Чусовском округе ищут инвестора для реализации нового проекта — строительства апарт-отеля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Сергей Белов.
В рамках проекта предлагается возвести современные типовые двухэтажные дома из легкобетонных блоков. Предлагается два варианта домов: на восемь квартир общей площадью 285 квадратных метров и на 16 квартир общей площадью 565 квадратных метров.
Стоимость проекта составляет 50 млн рублей. Срок окупаемости оценивается в 5,1 года. «Администрация Чусовского муниципального округа окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта и готова обсудить все детали сотрудничества с потенциальными инвесторами», — отметил Сергей Белов.