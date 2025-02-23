На поддержку семей с детьми в Крыму потратят 13 млрд рублей

Руководитель комитета добавила, что они имеют право на бесплатный проезд, скидку на услуги ЖКХ в размере 50%. Кроме того, многодетные семьи имеют право на двухразовое бесплатное питание в школах. В качестве мер поддержки парламентарий назвала приоритетное устройство в детский сад, бесплатное получение земельного участка для строительства дома.