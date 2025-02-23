На поддержку семей с детьми в Крыму потратят 13 млрд рублей

В 2025 году в Крыму планируют потратить 13 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Об этом «Крым 24» сообщила председатель Комитета Госсовета по социальной политике Жанна Хуторенко.
По ее словам, деньги на эти цели выделили из регионального бюджета.
«Если мы будем говорить о семьях с детьми, то 70 тысяч семей пользуются социальными мерами поддержки, а также 185 тысяч детей», — рассказала Хуторенко.
Руководитель комитета добавила, что они имеют право на бесплатный проезд, скидку на услуги ЖКХ в размере 50%. Кроме того, многодетные семьи имеют право на двухразовое бесплатное питание в школах. В качестве мер поддержки парламентарий назвала приоритетное устройство в детский сад, бесплатное получение земельного участка для строительства дома.