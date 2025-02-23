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Часть дороги на Молокова в Красноярске переделают под метротрамвай

Идет поиск подрядчика для разработки проектной документации.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции дороги под метротрамвай на Молокова. Тендер появился на портале госзакупок.

Реконструкции подлежит участок от улицы Шахтеров до Молокова, 14. Подрядчику потребуется провести инженерные изыскания, археологические обследования, историко-культурную экспертизу. После этого создать проект объекта и получить положительное заключение госэкспертизы.

Подрядчику также нужно будет продумать расположение остановок метротрамвая и автобусов и проработать восстановление пропускной способности участка, после того как часть дороги отдадут под строительство метротрамвая.

Работы нужно завершить в середине декабря 2025 года. Предварительная стоимость работ — 21,4 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске огородили будущий котлован метро на площади Революции.

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