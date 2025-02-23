В Новосибирске объявлен тендер на снос пяти аварийных домов

Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей. Подрядчику предстоит не только разобрать здания, но и вывезти строительный мусор, а также привести территорию в порядок — засыпать котлованы и траншеи. На выполнение работ отводится 30 дней с момента подписания договора.