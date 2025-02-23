В Новосибирске объявлен тендер на снос пяти аварийных домов

В список подлежащих сносу объектов вошли четыре деревянных дома, расположенные по адресам: ул. Старое шоссе, 3 и 7, ул. Ростовская, 4, ул. Никитина, 156, а также кирпичное здание на ул. Марата, 157. Дома находятся в Первомайском и Октябрьском районах.
Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей. Подрядчику предстоит не только разобрать здания, но и вывезти строительный мусор, а также привести территорию в порядок — засыпать котлованы и траншеи. На выполнение работ отводится 30 дней с момента подписания договора.
Прием заявок продлится до 27 февраля, а итоги конкурса будут подведены 28 февраля.