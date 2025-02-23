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В Новосибирске объявлен тендер на снос пяти аварийных домов

Муниципальное казенное учреждение «Городское жилищное агентство» ищет подрядчика для демонтажа пяти аварийных зданий на правом берегу. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник: Сиб.фм

В список подлежащих сносу объектов вошли четыре деревянных дома, расположенные по адресам: ул. Старое шоссе, 3 и 7, ул. Ростовская, 4, ул. Никитина, 156, а также кирпичное здание на ул. Марата, 157. Дома находятся в Первомайском и Октябрьском районах.

Начальная стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей. Подрядчику предстоит не только разобрать здания, но и вывезти строительный мусор, а также привести территорию в порядок — засыпать котлованы и траншеи. На выполнение работ отводится 30 дней с момента подписания договора.

Прием заявок продлится до 27 февраля, а итоги конкурса будут подведены 28 февраля.

строительство