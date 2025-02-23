ТУАД расторгает контракт на ремонт участка дороги на Гусинобродском шоссе

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) приняли решение о расторжении в одностороннем порядке контракта с ООО «Перлит-Строй» на ремонт участка автодороги на Гусинобродском шоссе. Об этом в своем tg-канале рассказал активист Евгений Митрофанов.
Контракт на выполнение работ был подписан сторонами в июле 2024 года. Капитальный ремонт участка от Восточного обхода до конца села Плотниково протяженностью 5,7 км должен был быть выполнен до ноября 2024 года. Однако подрядчик в срок не уложился.
Помимо этого, результаты неоднократных проверок комиссией заказчика (ТУАД) выявили множественные нарушения условий контракта. Было обнаружено отсутствие дорожной разметки на некоторых участках шоссе, не завершены работы по установке дорожных знаков, устройству тактильных плит на остановках и прочее.
В настоящий момент объем выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ по ремонту составляет 77 млн из 270 млн рублей по контракту. Работы выполнены на 29%. В соответствии с законодательством, ООО «Перлит-Строй» давался срок на устранение выявленных недостатков. Однако обследование участка автодороги, проведенное в конце января этого года, показало, что дефекты не были устранены.
Движение на выезде с Гусинобродского шоссе нередко замирает в огромных пробках. Это особенно актуально в дачный сезон или, например, в дни поминовения усопших, когда горожане массово едут на кладбище.
Бастрыкин поручил проверить жалобу жителей Новосибирска на застройщика.