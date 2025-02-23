ТУАД расторгает контракт на ремонт участка дороги на Гусинобродском шоссе

В настоящий момент объем выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ по ремонту составляет 77 млн из 270 млн рублей по контракту. Работы выполнены на 29%. В соответствии с законодательством, ООО «Перлит-Строй» давался срок на устранение выявленных недостатков. Однако обследование участка автодороги, проведенное в конце января этого года, показало, что дефекты не были устранены.