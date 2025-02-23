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В центре Омска продают «умный» коттедж за 60 миллионов рублей

В Омске выставили на продажу таунхаус неподалёку от Дендропарка.

Источник: Avito

Предложение об этом было размещено на одном из популярных сайтов объявлений.

Площадь дома составляет 280 «квадратов», площадь участка — три сотки. В доме, помимо прочего, есть котельная, кладовая, гардеробная, душевая и хамам с режимом освещения «звёздное небо». На территории расположены тёплый гараж, просторная веранда с дровницей и авторским мангалом.

Двери и лестницы в доме сделаны из массива дуба, также имеется различная техника и мебель. В гостиной есть действующий камин.

Кроме того, сообщается, что таунхаус находится в тихом центре города, удалён от всех магистралей и оборудован системой «умный дом». Также по периметру коттеджа и в гараже имеется видеонаблюдение.

Причина продажи — переезд в другой город. Купить дом и участок предлагается за 60 миллионов рублей.

недвижимость