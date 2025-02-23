Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЖКХ: объем жилфонда ежегодно растет и планы по капремонту динамичны

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы по капитальному ремонту жилых домов динамичны, потому что объем жилфонда ежегодно растет. Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в проекте БЕЛТА «Страна говорит», который посвящен Году благоустройства.

Источник: БЕЛТА

По словам Андрея Ромашко, ежегодно в стране выполняется капремонт на более чем 3,5 млн кв.м жилья, что составляет порядка 3% от всего эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда. «Планы динамичны, потому что ежегодно прирастает жилищный фонд в объеме, — отметил он. — Ежегодная обеспеченность жилплощади на одного проживающего в стране постоянно растет, поэтому и соответственные планы растут. 3% ежегодно — это прирост на порядка 100 тыс. кв.м в год».

В этом направлении на 2025 год госпрограммой «Комфортное жилье и благоприятная среда» также поставлены соответствующие задачи. «Говоря о капитальном ремонте, основная задача — восстановить утраченные в ходе эксплуатации свойства. Это инженерные сети, водоснабжение, частичное отопление», — пояснил замминистра.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

экономика
недвижимость