МЖКХ: объем жилфонда ежегодно растет и планы по капремонту динамичны

По словам Андрея Ромашко, ежегодно в стране выполняется капремонт на более чем 3,5 млн кв.м жилья, что составляет порядка 3% от всего эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда. «Планы динамичны, потому что ежегодно прирастает жилищный фонд в объеме, — отметил он. — Ежегодная обеспеченность жилплощади на одного проживающего в стране постоянно растет, поэтому и соответственные планы растут. 3% ежегодно — это прирост на порядка 100 тыс. кв.м в год».