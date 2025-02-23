Дятлова: В ближайшие три года мы не приступим к строительству улицы Толстикова

Власти в ближайшее время не планируют приступать к строительству улицы Толстикова в Калининграде. Об этом рассказала глава администрации гоорода Елена Дятлова.
Пока эта магистраль есть только в документах территориального планирования. В ближайшие три года мы к её строительству не приступим, — отметила Дятлова.
По генеральному плану улица Толстикова является магистралью общегородского значения. Её должны построить до 2035 года. Проект хотят разработать в 2027 году.
Ранее власти оценили строительство улицы Толстикова в Калининграде в 768 млн рублей. К работам по обустройству дороги протяжённостью 2,6 км хотели приступить уже в 2025 году.
Новая магистраль разгрузит дорожную ситуацию в бывшем Балтрайоне и станет ещё одним выездом на Окружную. Планируется, что улица Толстикова пройдёт от перекрёстка Батальной и Судостроительной, пересекая Автомобильную и далее через садовые общества на Окружную.
В 2022 году власти собирались начать проектирование объекта, стоимость разработки оценивали в 34 млн рублей. По техзаданию там должна появиться четырёхполосная дорога с тротуарами и велодорожкой.