В Омске станет больше автобусов с валидаторами

В Омске продолжают развивать систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Как сообщил глава ведомства Вадим Кормилец, до конца 2024 года валидаторы установят ещё в 105 единицах муниципального транспорта: в 100 автобусах «Пассажирского предприятия № 8» и пяти троллейбусах.
«На следующий год как минимум еще 50 автобусов планируем оснастить этой системой. Но хочу отметить, что не это является основной задачей для нас. Нет задачи принудительного вымещения работы кондуктора. Количество кондукторов сокращается естественным способом. То есть люди уходят из профессии», — сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в студии ГТРК «Иртыш».
Сейчас валидаторы работают в 15 троллейбусах, 35 трамваях и 366 автобусах. В 2026 году их установят ещё в 50 автобусах.