В Омске станет больше автобусов с валидаторами

«На следующий год как минимум еще 50 автобусов планируем оснастить этой системой. Но хочу отметить, что не это является основной задачей для нас. Нет задачи принудительного вымещения работы кондуктора. Количество кондукторов сокращается естественным способом. То есть люди уходят из профессии», — сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в студии ГТРК «Иртыш».