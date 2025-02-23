Нижнему Новгороду выделят 1 млн рублей на закрытие долгов

Правительство Нижегородской области выделит Нижнему Новгороду межбюджетный трансферт в размере 1 млрд рублей на погашение долгов ресурсоснабжающих организаций в кредитных учреждениях. Соответствующая поправка к проекту изменений в областной бюджет на 2025 год была предложена губернатором Глебом Никитиным.
Финансовые средства будут направлены через министерство ЖКХ региона, обсуждение поправки состоится в Законодательном собрании 24 февраля. Отметим, что в мае 2024 года, регион уже выделял городу 700 млн рублей для погашения долга «Нижегородского водоканала».