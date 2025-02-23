Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил о росте цен на продукты

Лукашенко предупредил о росте цен на продовольствие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о росте цен на продовольствие. Слова главы республики, сказанные на семинаре в Смолевичском районе, привел телеканал «Беларусь 1».

Обращаясь к своим помощникам и уполномоченным, Лукашенко напомнил:

— Продовольствие будет постоянно дорожать.

Сказав о цифре более 8 миллиардов долларов, заработанных Беларусью на продаже сельхозпродукции, президент заметил:

— Это здорово, но мы можем это потерять. Как обычно бывает: успокоились, все хорошо — потеряли. Поэтому надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум 9 млрд долларов, а то и 10 млрд долларов от продажи продовольствия.

Также Лукашенко сказал помощникам и уполномоченным президента:

— Ваша задача, говорю по-военному, — встряхните страну через вертикаль власти. В данном случае — зимовка (животных. — Ред.) и подготовка к весеннему севу.

Тем временем сенатор Михаил Русый спрогнозировал раннюю весну, но сказал, что страха нет.

Также синоптик Дмитрий Рябов сообщил о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».

Еще ледяные блины возникли в Беларуси на Западной Березине в канун Масленицы.