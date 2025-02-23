Лукашенко предупредил о росте цен на продукты

— Это здорово, но мы можем это потерять. Как обычно бывает: успокоились, все хорошо — потеряли. Поэтому надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум 9 млрд долларов, а то и 10 млрд долларов от продажи продовольствия.