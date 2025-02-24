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Нацбанк заметно уменьшил курс доллара и курс евро на 24 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро, но поднял курс российского рубля на 24 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 24 февраля 2025 года, понедельник. Так, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля немного подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 24 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2071 белорусского рубля, 1 евро — 3,3579 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5669 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 21 февраля, субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля, курсы валют в понедельник, 24 февраля, заметно скорректированы. Сильнее изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0168 белрубля, евро стал ниже на 0,0082 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0042 белрубля.

Кроме того, Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами.