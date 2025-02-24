Economist: Украине придется выплачивать США компенсацию за помощь

Украина может оказаться в ситуации, когда ей придется выплачивать Соединенным Штатам компенсацию за военную помощь на протяжении сотен лет, если будет подписан предложенный администрацией Дональда Трампа вариант сделки по полезным ископаемым. Об этом сообщает британский журнал The Economist, ссылаясь на свои источники.
Согласно последнему проекту договора, Украина должна будет передать 50% своих будущих доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестиционный фонд, контролируемый правительством США, пока его объем не достигнет 500 миллиардов долларов. При текущих темпах роста государственных доходов на это может уйти сотни лет.
Журнал также указывает, что за предложением стоит министр торговли США Говард Латник. Такое соглашение станет «колоссальным бременем» для Украины, поскольку сумма превышает более чем в два раза ее валовой внутренний продукт. Один из украинских чиновников выразил недовольство, отметив, что подписание соглашения в таком виде приведет к серьезным последствиям.
Власти Украины негативно восприняли предложенные условия и сравнили переговоры с вымогательством. В Киеве опасаются, что в случае отказа от подписания соглашения Вашингтон может ограничить военные поставки, отключить страну от системы спутниковой связи Starlink или ускорить переговоры с Москвой о завершении конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отказе признавать финансовые требования, предъявленные Киеву со стороны США.