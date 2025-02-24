Economist: Украине придется выплачивать США компенсацию за помощь

Журнал также указывает, что за предложением стоит министр торговли США Говард Латник. Такое соглашение станет «колоссальным бременем» для Украины, поскольку сумма превышает более чем в два раза ее валовой внутренний продукт. Один из украинских чиновников выразил недовольство, отметив, что подписание соглашения в таком виде приведет к серьезным последствиям.