Как стать экстремистом: покупать квартиру не только дорого, но и опасно

Однако и это не спасет, вместо доделки и исправления недостатков некоторые застройщики решили перейти в контратаку. Так, один из крупнейших застройщиков ГК «Самолёт» обратился в Генпрокуратуру с жалобой на покупателей, которые пытаются взыскивать через суд компенсацию средства в связи с некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир. А назвали этот «вопиющий» процесс не иначе как «потребительским экстремизмом». Так что, если тебе чего-то не понравилось в твоей квартире, купленной в новом доме, ответ один — ты экстремист! Теперь ждем процессов над «потребительскими экстремистами» и во Владивостоке.