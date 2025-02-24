Как стать экстремистом: покупать квартиру не только дорого, но и опасно

Надёжность перестаёт быть главным конкурентным преимуществом современных девелоперов, считают в министерстве строительства РФ. Заместитель главы Минстроя Стасишин Никита Евгеньевич заявил, что в ближайшие полтора года куда важнее будет своевременная сдача квартир и передача ключей дольщикам. Такая погоня за сроками приводит к ухудшению реального качества строящегося жилья.
Самой распространённой проблемой, по мнению экспертов, являются инженерные коммуникации, а точнее перебои в работе инженерных систем нового дома. Причём чаще всего дело не в новых коммуникациях самого здания, а в тех, к которым подключают только что сданный дом. Отсутствие планирования застройки приводит к тому, что внезапно выросшие на пустырях между уже существующими домами новостройки перегружают действующие сети, и происходят порывы, перебои с подачей воды, регулярное «выбивание» пробок и так далее. Со всем этим неоднократно сталкиваются жители Владивостока от Чуркина до Эгершельда.
После сдачи дома уже мало что зависит от застройщика. В действительности инженерные системы не выдерживают дополнительную нагрузку, на которую они не были рассчитаны. Ответственность за исправление неполадок и порывов ложится на плечи управляющей компании. Очевидно, во многом всё упирается в элементарное отсутствие планов развития коммунальных сетей — как строить и что строить запланировали, а вот как снабжать пусть думают муниципальные власти и ресурсоснабжающие организации. А они, как правило, об этом и не думают.
Другой актуальной проблемой для Владивостока является благоустройство и озеленение территорий вокруг дома. Зелень у дома не только радует глаз, но и выполняет функции по удержанию грунта, а также укрывает улицу от ветра. Однако обычно застройщик предпочитает высадить парочку маленьких кустов и забыть про эту строчку расходов.
Для того чтобы призвать застройщика к ответственности, делятся эксперты, необходимо обратиться в Госстройнадзор вместе с проектной декларацией и архитектурно-градостроительным решением. Именно в этой документации содержатся основные важные моменты и нормативы, касающиеся благоустройства.
Кроме этого, множество проблем вызывает полное отсутствие инфраструктуры вокруг новых районов. Огромные дома на 20 и больше этажей создают непосильную нагрузку на все окружающие учреждения, школы, больницы, детские сады. Инфраструктура не поспевает за жильём. Например, в микрорайоне Патрокл сроки сдачи школы переносили уже два раза, каждый раз на год вперед. А в Снеговой Пади стройку заморозили на этапе подготовки площадки.
Однако и сами строители также не в восторге от строящегося жилья. Причинами плохого качества они называют спешку и экономию на материалах. Алексей, монтажник окон ПВХ и алюминиевых конструкций, советует не покупать квартиру в новостройке с отделкой от застройщика. По его словам, такая отделка делается в последний момент и на оставшиеся со стройки деньги.
«Скрытых дефектов на стройках очень много, и каждый рабочий пытается сделать так, чтобы другой невооруженным глазом их не увидел. Конечно, я купил бы квартиру в новостройке. Но качественный ремонт делал бы сам».
Традиционно острая проблема для Владивостока — отсутствие парковок или нехватка парковочных мест. Владивосток — один из самых запаркованных городов России, что неудивительно, ведь по статистике каждый второй житель столицы Дальнего Востока имеет личный автомобиль. При этом в нормативном документе в сфере строительства — СП 42.13330.2011, средняя обеспеченность автотранспортом оценивается в 350 машин на 1 тысячу человек. При этом более 80% новых жилых комплексов не выполняют даже это требование.
Лучшим советом будет внимательно изучать проектную документацию, которую заявляет застройщик, а также приглашать на просмотр квартиры экспертов. Некоторые дефекты сложно заметить невооружённым глазом, а по прошествии времени состояние дома может значительно ухудшиться, и даже гарантии застройщиков не помогут.
Однако и это не спасет, вместо доделки и исправления недостатков некоторые застройщики решили перейти в контратаку. Так, один из крупнейших застройщиков ГК «Самолёт» обратился в Генпрокуратуру с жалобой на покупателей, которые пытаются взыскивать через суд компенсацию средства в связи с некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир. А назвали этот «вопиющий» процесс не иначе как «потребительским экстремизмом». Так что, если тебе чего-то не понравилось в твоей квартире, купленной в новом доме, ответ один — ты экстремист! Теперь ждем процессов над «потребительскими экстремистами» и во Владивостоке.