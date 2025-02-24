Росрыболовство закажет четыре новых судна-спасателя для Дальнего Востока

Сейчас для обеспечения безопасности мореплавания в ходе промысловых операций используются 10 морских спасательных судов различного типа и класса. Пять из них находятся в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, три — в Северном, и два — в Азово-Черноморском. Эти суда приходят на помощь рыбакам в случае потери управления, посадки на мель и других аварийных ситуаций.