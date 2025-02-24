Росрыболовство закажет четыре новых судна-спасателя для Дальнего Востока

Росрыболовство сообщило, что для повышения уровня безопасности рыболовецкого флота на российских верфях планируется построить восемь многофункциональных спасательных судов: четыре для Дальневосточного экспедиционного отряда и четыре для Северного. В настоящее время завершен технический проект аварийно-спасательного судна проекта IRV05, проведена экспертиза и модельные испытания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас для обеспечения безопасности мореплавания в ходе промысловых операций используются 10 морских спасательных судов различного типа и класса. Пять из них находятся в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, три — в Северном, и два — в Азово-Черноморском. Эти суда приходят на помощь рыбакам в случае потери управления, посадки на мель и других аварийных ситуаций.
Как уточнили в Росрыболовстве, в 2024 году проведено 35 спасательных операций разной сложности. Большинство из них пришлись на осенне-зимний период, который является самым трудным из-за погодных условий и высокой интенсивности промысла.
Новые спасательные суда будут иметь длину 75 метров, ширину 18 метров, автономность плавания до 120 суток, экипаж 24 человека.