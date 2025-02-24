Экономист Солодовникова: с 2026 года пенсии по старости будут платить иначе

С 2026 года в России начнет действовать беззаявительный порядок назначения пенсий по старости. Об этом агентству «Прайм» сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.
В настоящее время для получения страховой пенсии по старости необходимо подать заявление через Госуслуги, лично в Социальный фонд или в МФЦ за месяц до достижения пенсионного возраста. Рассмотрение таких заявлений занимает 10 рабочих дней, и иногда требуется предоставить дополнительные документы, подтверждающие стаж и заработок.
Сейчас беззаявительно назначаются пенсии по инвалидности, потере кормильца и социальные пенсии для детей, чьи родители неизвестны. С введением нового порядка, начиная с 2026 года, Социальный фонд сможет автоматически назначать пенсии по старости для женщин, достигших 59 лет, и мужчин, достигших 64 лет, при условии наличия 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru, какая категория пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 марта.