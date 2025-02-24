Экономист Солодовникова: с 2026 года пенсии по старости будут платить иначе

Сейчас беззаявительно назначаются пенсии по инвалидности, потере кормильца и социальные пенсии для детей, чьи родители неизвестны. С введением нового порядка, начиная с 2026 года, Социальный фонд сможет автоматически назначать пенсии по старости для женщин, достигших 59 лет, и мужчин, достигших 64 лет, при условии наличия 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.