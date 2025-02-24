В Челябинской области ощутимо выросли зарплаты таксистов

Челябинская область в этом вопросе значительно перегнала общероссийские показатели. На Южном Урале средние зарплатные предложения водителям такси за год выросли на 39 процентов. Сейчас они находятся на уровне 84 086 рублей в месяц. Быстрее чем на челябинском рынке предложения по зарплатам для таксистов росли только в Башкортостане и Ульяновской области.