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В Челябинской области ощутимо выросли зарплаты таксистов

Аналитики оценили динамику в зарплатных предложениях при наборе на работу водителей такси в разных российских регионах.

Анализ рынка проведен был специалистами платформы «Авито Работа». Как пишет ТАСС, опираясь на данное исследование, в целом по России в начале 2025 года предложение по заработной плате таксистам и другим работникам сферы пассажирских перевозок выросли на 11 процентов.

Челябинская область в этом вопросе значительно перегнала общероссийские показатели. На Южном Урале средние зарплатные предложения водителям такси за год выросли на 39 процентов. Сейчас они находятся на уровне 84 086 рублей в месяц. Быстрее чем на челябинском рынке предложения по зарплатам для таксистов росли только в Башкортостане и Ульяновской области.