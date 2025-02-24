Челябинцев сравнили по закредитованности с населением других регионов

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». Челябинская область разместилась в нем на 28 месте. По итогам 2024 года объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в регионе составил 392,5 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25 тыс. рублей. При этом соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 г. равно 53,9%.
Среди регионов Уральского федерального округа, как подсчитал авторитетный телеграм-канал Глав. Индекс, Челябинская область занимает 2 место. Менее закредитовано население оказалось лишь я Ямало-Ненецком автономном округе, в котором соотношение долга по кредитам и зарплаты составило 50,4% (17 место в стране). На третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ (56%, 37 место). Далее идут Свердловская область (64,1%, 60 место), Курганская область (69,6%, 72 место) и Тюменская область (82%, 81 место).