Челябинцев сравнили по закредитованности с населением других регионов

Рейтинг был составлен аналитиками РИА «Новости». Челябинская область разместилась в нем на 28 месте. По итогам 2024 года объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в регионе составил 392,5 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25 тыс. рублей. При этом соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 г. равно 53,9%.