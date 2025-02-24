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В Омске за 60 миллионов продают «умный» дом с хаммамом и камином

На территории расположен гараж и веранда с мангалом ручной работы.

Источник: Авито

На «Авито» появилось объявление о продаже таунхауса рядом с Дендропарком. Он находится на улице 2-я Кольцевая, 15/22.

Дом площадью 280 квадратных метров расположен на участке в три сотки. Внутри есть котельная, кладовая, гардеробная, душевая, а также хаммам с режимом освещения «звёздное небо». В гостиной установлен действующий камин.

На территории находится отапливаемый гараж, просторная веранда с дровницей и мангалом ручной работы. Двери и лестницы выполнены из массива дуба, в доме установлена мебель и бытовая техника.

Объект расположен в тихом центре города, вдали от оживлённых магистралей. В коттедже работает система «умный дом», а по периметру и в гараже установлены камеры видеонаблюдения.

недвижимость