В Омске за 60 миллионов продают «умный» дом с хаммамом и камином

На «Авито» появилось объявление о продаже таунхауса рядом с Дендропарком. Он находится на улице 2-я Кольцевая, 15/22.
Дом площадью 280 квадратных метров расположен на участке в три сотки. Внутри есть котельная, кладовая, гардеробная, душевая, а также хаммам с режимом освещения «звёздное небо». В гостиной установлен действующий камин.
На территории находится отапливаемый гараж, просторная веранда с дровницей и мангалом ручной работы. Двери и лестницы выполнены из массива дуба, в доме установлена мебель и бытовая техника.
Объект расположен в тихом центре города, вдали от оживлённых магистралей. В коттедже работает система «умный дом», а по периметру и в гараже установлены камеры видеонаблюдения.