Стали известны омские компании, которые зарабатывают несколько миллиардов в год

2023 год стал рекордным для бизнеса Омской области. По данным аналитиков СПАРК, совокупная выручка всех компаний региона достигла 1,3 трлн рублей. Количество предприятий с доходом свыше миллиарда рублей выросло на 10%, составив 204 компании. Впечатляют и показатели чистой прибыли: у крупных и средних предприятий (без учёта банков и страховых компаний) она увеличилась почти в полтора раза.
Лидером по-прежнему остаётся «Транснефть — Западная Сибирь», обеспечивающая транспортировку нефти. Её выручка продолжает расти благодаря стабильным объёмам прокачки и контрактам с ведущими нефтяными компаниями. Следом идёт «ТГК-11», поставляющая электро- и теплоэнергию, а замыкает тройку «Омская энергосбытовая компания», активно развивающая клиентскую базу.
Значительно укрепил позиции торговый дом «Шкуренко», занимающийся оптовой торговлей продуктами питания. Компания поднялась на две строчки благодаря расширению ассортимента и логистических возможностей. В то же время «Полиом», производитель полипропилена, уступил несколько позиций на фоне более динамичного роста конкурентов.
Среди других заметных игроков — «Нафта», «Омск РТС», «Альтаир» и «Управление АЗС», которые продемонстрировали уверенный рост выручки и прибыли. Девять из десяти крупнейших компаний региона увеличили выручку от 4,7% до 19,3%, а один из участников более чем удвоил свою чистую прибыль.
Любопытно, что Омский нефтезавод, традиционно считавшийся флагманом экономики региона, официально не участвует в рейтинге. С 2022 года предприятие, как и ГК «Титан» и «Омскшина», предоставляет финансовые данные только налоговым органам.