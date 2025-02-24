Стали известны омские компании, которые зарабатывают несколько миллиардов в год

2023 год стал рекордным для бизнеса Омской области. По данным аналитиков СПАРК, совокупная выручка всех компаний региона достигла 1,3 трлн рублей. Количество предприятий с доходом свыше миллиарда рублей выросло на 10%, составив 204 компании. Впечатляют и показатели чистой прибыли: у крупных и средних предприятий (без учёта банков и страховых компаний) она увеличилась почти в полтора раза.