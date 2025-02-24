«Вайлдберриз» выплатит почти миллион рублей новосибирцу за видеокарту

Житель Новосибирска выиграл суд у маркетплейса «Вайлдберриз» после покупки бракованной видеокарты за 294 тысячи рублей. Как сообщили в Ленинском районном суде, теперь интернет-магазин обязан выплатить мужчине 933 тысячи рублей.
Видеокарта перестала работать спустя пару месяцев после покупки.
«По инициативе истца была проведена экспертиза качества товара в НЭО “Парадигма”, согласно которой в видеокарте был выявлен существенный недостаток и причина его образования производственная», — говорится в сообщении.
Суд обязал интернет-магазин выплатить стоимость карты, компенсацию за экспертизу, штраф и неустойку. В итоге сумма выросла до 933 тысяч рублей — в три раза больше первоначальной стоимости.