В фонд Омской области переданы очередные квартиры для льготников

Шесть квартир в новостройках будут предоставлены омичам из льготных категорий.
Жильё было передано в рамках соглашения между строительной компанией, правительством Омской области и мэрией Омска. Такие квартиры в дальнейшем распределяют в порядке очереди среди льготников — детей-сирот, обманутых дольщиков, переселенцев из аварийного жилья.
«Группа компаний “Стройбетон” безвозмездно передала в фонд Омской области шесть квартир в микрорайоне Новый Амур, строящемся в рамках реализации в регионе масштабного инвестиционного проекта», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Также там отметили, что темпы возведения жилья Виталий Хоценко держит на постоянном контроле. Глава области регулярно посещает строительные площадки новых комплексов и проводит рабочие совещания с представителями застройщиков.
Напомним, что в конце прошлого года более тридцати квартир в первых домах ЖК «Зелёная Река», возводимом ГК «Эталон», были переданы сиротам.
Кроме того, в 2024 году в Омской области было выдано 283 жилищных сертификата для сирот, которые уже смогли использовать их для приобретения жилья — квартир или домов. Главой региона Виталием Хоценко было инициировано выделение дополнительных субсидий из бюджета, что позволило увеличить количество сирот, обеспеченных жильем.
Также мы сообщали о том, что в прошлом году в Омской области восстановили права более пятисот обманутых дольщиков. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет. Из реестра проблемных домов исключили семь объектов. Часть дольщиков получили квартиры в домах, возводимых в рамках масштабных инвестиционных проектов.