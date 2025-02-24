В фонд Омской области переданы очередные квартиры для льготников

Также мы сообщали о том, что в прошлом году в Омской области восстановили права более пятисот обманутых дольщиков. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет. Из реестра проблемных домов исключили семь объектов. Часть дольщиков получили квартиры в домах, возводимых в рамках масштабных инвестиционных проектов.