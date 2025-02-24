Цены на бензин АИ-92 продолжили расти на автозаправках Казахстана

30 января в Казахстане было принято решение об отмене постановлений, которые регулировали розничные цены на реализацию нефтепродуктов.
В связи с этим автозаправочные станции (АЗС) стали самостоятельно определять стоимость топлива. Так, ранее бензин марки АИ-92 мог стоить максимум 205 тенге. Но с отменой ограничений некоторые АЗС повысили цены до 207 тенге.
Теперь, согласно данным сервиса «Яндекс Заправки», за выходные стоимость АИ-92 выросла еще на 2 тенге. Но пока что это затронуло не все сети АЗС.
Какие АЗС повысили цены
Как отмечено в данных сервиса, до 209 тенге за литр бензина марки АИ-92 выросли цены на АЗС Qazaq Oil в Алматы. Подобное повышение у данной сети отмечено в Астане.
В Шымкенте и городах северной части страны цены на заправках данной сети не отображены. А в Семее цены остаются на уровне 207 тенге за литр. При этом в Атырау на АЗС Qazaq Oil отмечены самые низкие среди филиалов компании цены — 200 тенге за литр АИ-92.
. В прочих сетях АЗС, которые есть в сервисе «Яндекс Заправки», цены на данную марку бензина в указанных городах пока что остаются в пределах от 199 до 207 тенге за литр.