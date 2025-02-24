Цены на бензин АИ-92 продолжили расти на автозаправках Казахстана

В Шымкенте и городах северной части страны цены на заправках данной сети не отображены. А в Семее цены остаются на уровне 207 тенге за литр. При этом в Атырау на АЗС Qazaq Oil отмечены самые низкие среди филиалов компании цены — 200 тенге за литр АИ-92.