Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанским аграриям возместят имущественные потери после паводка 2024 года

Есть нюанс.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В Казахстане утвердили правила компенсации потерь аграриям по недвижимому имуществу, понесённых во время паводков 2024 года.

Приказ опубликовало Миннацэкономики. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года и действует по 31 марта 2025 года, говорится в документе.

Возместят либо стоимость работ на восстановление поврежденной недвижимости либо стоимости утраченного жилья и других помещений.

Есть исключения, это застрахованное недвижимое имущество, а также приобретенное после 1 марта 2024 года.

Чтобы определить размер компенсации, аграриям необходимо предоставить смету, оценку имущества или результаты судебного и специализированного исследования.

Решение будет принимать комиссия.

сельское хозяйство