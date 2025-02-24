Казахстанским аграриям возместят имущественные потери после паводка 2024 года

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В Казахстане утвердили правила компенсации потерь аграриям по недвижимому имуществу, понесённых во время паводков 2024 года.
Приказ опубликовало Миннацэкономики. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года и действует по 31 марта 2025 года, говорится в документе.
Возместят либо стоимость работ на восстановление поврежденной недвижимости либо стоимости утраченного жилья и других помещений.
Есть исключения, это застрахованное недвижимое имущество, а также приобретенное после 1 марта 2024 года.
Чтобы определить размер компенсации, аграриям необходимо предоставить смету, оценку имущества или результаты судебного и специализированного исследования.
Решение будет принимать комиссия.