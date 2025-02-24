Чусовской производитель детской одежды планирует новый проект

Как указано в базе «СПАРК-Интерфакс», владельцем и гендиректором общества является местная предпринимательница Ирина Сердитых, которая также выступает учредителем компании по производству одежды «Ирис», работающей на территории Чусового с 2017 года. Госпожа Сердитых от комментариев по поводу создания нового юридического лица отказалась.