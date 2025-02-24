МВД Казахстана обратилось с предупреждением к аптекам и фармацевтам

«На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение “трамадола” трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток. В связи с этим МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства. Безрецептурный отпуск “трамадола” медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по части 3 статьи 297 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет», — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.