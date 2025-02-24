МВД Казахстана обратилось с предупреждением к аптекам и фармацевтам

В МВД напомнили, что в 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата «трамадол» он был внесен в список наркотических веществ. До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию.
Сейчас реализация «трамадола» осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию.
«На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к безрецептурному отпуску. С начала года за незаконное хранение “трамадола” трое лиц взяты под стражу с изъятием более 2500 таблеток. В связи с этим МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства. Безрецептурный отпуск “трамадола” медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по части 3 статьи 297 УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет», — отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.
Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, —
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества», — говорится в тексте УК РК.