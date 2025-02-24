От бизнесмена из Ростовской области требуют компенсацию за Чебурашку

Донской арбитраж рассмотрит иск «Киностудии “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” к одному из индивидуальных предпринимателей региона. Это следует из данных, которые были опубликованы в картотеке дел.
Сумма иска составляет 200 тысяч рублей. Эти деньги запросили в качестве компенсации «за нарушение исключительных прав на товарный знак и персонажа “Чебурашка”.
Заявление поступило в инстанцию в конце января. Предполагается, что стороны смогут предоставить дополнительные материалы к слушаниям.
Чебурашка — персонаж советской и российской анимации и литературы, созданный писателем Эдуардом Успенским. Он впервые появился в книге, которая вышла в 1966 году. В начале 2023 года на большие экраны вышел кинофильм с Чебурашкой.