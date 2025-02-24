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В Самаре школу № 28 отремонтируют за 90 млн рублей

В Самаре отремонтируют школу № 28 и проезд к школе № 67.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Самаре капитально отремонтируют школу № 28 и приведут в порядок проезд к школе № 67. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

«На этот год запланирован аварийный ремонт проезда к школе № 67. Потом включим его в комплексную программу капремонта подъездов к соцучреждениям. Мы должны за два года отремонтировать все подъезды к школам и садикам», — написал мэр.

На капремонт школы № 28, выделили более 90 миллионов рублей. Предусмотрено обновление фундамента, цоколя и отмостков, кровли, потолков, межэтажных перекрытий. Также планируется отремонтировать лестницы, крыльцо, ворота, внутренние помещения, в том числе пищеблок и спортзал.

ЖКХ