Прокурорская борьба с просрочкой добралась до магазинов в центре Владивостока

Потребители пожаловались на продуктовый магазин на улице Светланской, который продавал просроченные товары. В магазин незамедлительно нагрянула инспекция прокуратуры, Роспотребнадзора и полиции. В ходе проверки действительно были обнаружены опасные товары на полках. Например, на упаковке мучных «Удивительных сладостей» отсутствовала дата изготовления, а салат «Королевский» был просрочен более чем на два месяца. Просроченные товары были изъяты и утилизированы.
В магазине также были выявлены другие нарушения: оборот немаркированных товаров, нарушения порядка хранения и товарного соседства. После завершения проверки индивидуальному предпринимателю предстоит полный комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее прокуратура отчиталась о проверках торговых точек Первомайского района. В некоторых магазинах были обнаружены крысы и голуби в складских помещениях и торговых залах, а также факты хранения продуктов в повреждённых упаковках. Крысы также были найдены в рыбном павильоне на Спортивном рынке. Оказалось, что предприниматель не согласовал размещение торговой точки с городской администрацией и не заключил трудовой договор с продавщицей.
В одном из магазинов Первореченского района для борьбы с крысами использовались самодельные ловушки — картонки с разлитым битумом и приманкой. Руководство магазина пообещало изучить установленный законом порядок дератизации объектов торговли. Всего из магазинов Первореченского района прокуратура изъяла 9,5 кг кальмара, 8 кг кеты и десяток наименований молочной продукции с истёкшим сроком годности.