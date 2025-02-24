Прокурорская борьба с просрочкой добралась до магазинов в центре Владивостока

Ранее прокуратура отчиталась о проверках торговых точек Первомайского района. В некоторых магазинах были обнаружены крысы и голуби в складских помещениях и торговых залах, а также факты хранения продуктов в повреждённых упаковках. Крысы также были найдены в рыбном павильоне на Спортивном рынке. Оказалось, что предприниматель не согласовал размещение торговой точки с городской администрацией и не заключил трудовой договор с продавщицей.