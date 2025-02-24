Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове для уборки снега были отправлены 125 единиц коммунальной техники

В донской столице в связи с ухудшением погодных условий активизировали работу по очистке и обработке улиц специальными реагентами.

Об этом стало известно вечером 23 февраля от представителей городской администрации.

Для выполнения работ было привлечено более 500 сотрудников коммунальных служб и 125 единиц техники, включая 59 комбинированных дорожных машин.

Как подчеркнули местные власти, особое внимание уделяется обработке участков дорог, представляющих опасность: мостов, путепроводов, спусков, подъёмов и тротуаров.

Однако автомобилистам не стоит в такую погоду отправляться в дальние поездки, поскольку в такую непогоду увеличивается вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.

ЖКХ