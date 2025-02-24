В Ростове для уборки снега были отправлены 125 единиц коммунальной техники

Об этом стало известно вечером 23 февраля от представителей городской администрации.
Для выполнения работ было привлечено более 500 сотрудников коммунальных служб и 125 единиц техники, включая 59 комбинированных дорожных машин.
Как подчеркнули местные власти, особое внимание уделяется обработке участков дорог, представляющих опасность: мостов, путепроводов, спусков, подъёмов и тротуаров.
Однако автомобилистам не стоит в такую погоду отправляться в дальние поездки, поскольку в такую непогоду увеличивается вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.