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Подсчитан уровень закредитованности населения Краснодарского края

Адыгея вошла в число регионов с самым закредитованным населением.

Источник: Югополис

В Краснодарском крае отмечается высокая степень закредитованности населения. В среднем каждый житель должен банкам 517,7 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет 74,9%. По этому показателю эксперты «РИА Рейтинг» отнесли Кубань к регионам с самым закредитованным населением.

В соседней Адыгее ситуация еще хуже. Там соотношение между долгом и годовой зарплатой составляет 83,2%. А объем займа на каждого человека в среднем составляет 475 тысячи рублей.

В Ростовской области ситуация чуть лучше. На Дону в среднем каждый житель должен банкам 399,7 тысячи рублей. А соотношения долга и годовой зарплаты составляет 63,5%.

Как подсчитали эксперты «РИА Рейтинг», по состоянию на 1 января 2025 года россияне задолжали банкам 34,9 трлн рублей. За год этот показатель вырос на 5,5% или на 1,8 трлн рублей.

Среди регионов с наименьшей закредитованностью населения оказались Ингушетия, Крым, Дагестан и Севастополь. Наиболее сильная долговая нагрузка на население отмечается в Тыве, Калмыкии и Адыгее.