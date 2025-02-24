Нормы потребления электроэнергии пересмотрят в Хабаровском крае

Правительство России утвердило постановление, которое позволяет регионам применять сезонный коэффициент до 1,8 при расчете тарифных диапазонов. Это значит, что в холодное время года лимиты потребления электроэнергии увеличатся. Для жителей Хабаровского края первый диапазон может вырасти до 7020 киловатт-часов в месяц, а второй — до 10800 киловатт-часов.