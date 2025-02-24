Нормы потребления электроэнергии пересмотрят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае изменят нормы потребления электроэнергии для жителей негазифицированных домов и СНТ. Новые правила позволят регионам гибко регулировать лимиты в зависимости от сезона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Правительство России утвердило постановление, которое позволяет регионам применять сезонный коэффициент до 1,8 при расчете тарифных диапазонов. Это значит, что в холодное время года лимиты потребления электроэнергии увеличатся. Для жителей Хабаровского края первый диапазон может вырасти до 7020 киловатт-часов в месяц, а второй — до 10800 киловатт-часов.
Также предусмотрен перерасчет платежей за январь и февраль 2025 года. Энергоснабжающие компании обязаны пересчитать суммы по новым нормам. При этом тарифы для населения не вырастут, а другие категории потребителей не пострадают.