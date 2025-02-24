Режим повышенной готовности ввели у аварийного дома в Сормове

Проблемы с домом № 8 на Сутырина начались ещё в 2023 году. Тогда в здании обрушились бетонные перекрытия и кирпичные перегородки, а в одной из квартир появилась огромная трещина в стене. Эксперты выявили, что дом покрыт трещинами, а его стены отсырели. Жильцам предлагали переехать в манёвренный фонд, однако никто не согласился.