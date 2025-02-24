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В Самарской области участникам Великой Отечественной войны выплатят 1 млн рублей

В Самарской области назначат разовую выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Источник: правительство Самарской области

В Самарской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны назначат разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

«К уже существующим федеральным и региональным мерам поддержки дополнительно формируем комплексный план помощи ветеранам», — написал глава региона.

Также всем фронтовикам присвоят звание «Почетный гражданин». Губернатор поручил это сделать главам городов и муниципальных районов Самарской области до 1 мая 2025 года. Вместе с этим единоразово выплатят 50 тысяч рублей.

В регионе продолжается вручение участникам Великой Отечественной войны медали в честь 80-летия Победы.