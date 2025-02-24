Узбекистан реализует в Афганистане крупный жд проект Хайратон — Герат

«Помимо этого, технические железнодорожные бригады из Узбекистана вскоре посетят Афганистан для проведения предварительных исследований по продлению железной дороги от Хайратона до Герата. Как только эти исследования будут завершены при финансовой поддержке Узбекистана, начнется этап реализации железнодорожного проекта», — цитирует Барадара телеканал.