В Самаре хотят провести биологическую очистку озера в сквере Родничок Надежды

В Самаре планируют провести биологическую очистку озера в сквере Родничок Надежды, который располагается неподалеку от сквера Энтузиастов. Каждый год берег и сам водоем очищают от мусора. Об этом шла речь во время встречи мэра Ивана Носкова с жителями Советского района.