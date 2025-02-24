В Самаре хотят провести биологическую очистку озера в сквере Родничок Надежды

В Самаре планируют провести биологическую очистку озера в сквере Родничок Надежды, который располагается неподалеку от сквера Энтузиастов. Каждый год берег и сам водоем очищают от мусора. Об этом шла речь во время встречи мэра Ивана Носкова с жителями Советского района.
«Эту работу продолжим, плюс специалисты примут решение по максимально эффективной биологической очистке», — написал глава города в своем телеграм-канале.
Напомним, в Самаре также восстановят водоемы в парке «Воронежские озера». В общественном пространстве также планируют сделать больше тропинок, в том числе для занятий скандинавской ходьбой, лыжные трассы, установить современный памп-трек и обустроить уголки с беседками и детскими площадками.