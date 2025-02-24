Начался прием заявок на гранты губернатора Кубани

Претендовать на финансирование могут некоммерческие организации, реализующие важные соцпроекты.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что каждый год на поддержку НКО выделяется до 500 миллионов рублей. Как он заявил, ключевая задача конкурса — содействие в реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни в регионе.
В 2025 году особое внимание будет уделено проектам, связанным с патриотическим воспитанием, а также поддержке бойцов СВО и их семей, поскольку этот год отмечен как Год защитника Отечества и 80-летие Победы в ВОВ.
Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, подать заявку можно на портале «Гранты губернатора Кубани» до 1 апреля. Победители смогут приступить к реализации своих проектов с 1 июля этого года. Детальные сведения о направлениях грантовой поддержки и условиях участия размещена в разделе «Документы», а в разделе «Частые вопросы» можно найти разъяснения по основным аспектам конкурса.
Напомним, в прошлом году Центр развития гражданского общества Краснодарского края провел 3 грантовых конкурса. По их итогам поддержку получили 348 НКО, которые воплотили в жизнь проекты в сферах образования, здравоохранения, экологии, спорта, соцподдержки населения, а также помощи участникам СВО и их семьям.