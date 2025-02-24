Начался прием заявок на гранты губернатора Кубани

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, подать заявку можно на портале «Гранты губернатора Кубани» до 1 апреля. Победители смогут приступить к реализации своих проектов с 1 июля этого года. Детальные сведения о направлениях грантовой поддержки и условиях участия размещена в разделе «Документы», а в разделе «Частые вопросы» можно найти разъяснения по основным аспектам конкурса.