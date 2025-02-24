Утром в Ростове из-за снежной непогоды временно выросли цены на такси

Утром 24 февраля стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону временно увеличилась из-за высокого спроса и снежной непогоды. На это пожаловались жители города и батайчане, которые пытались добраться в донскую столицу.
В частности, за проезд из Батайска в отдельных случаях брали от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей. Плата по Ростову также была сначала выше обычного, но потом снизилась до стандартных расценок.
После 9 утра дорожная ситуация в целом стабилизировалась, и сейчас оценивается в 3 балла. При этом на отдельных участках проезжей части все же сохраняются заторы.
Напомним, снег и метель накрыли донской регион вчера, 23 февраля. Сегодня погода примерно такая же. По данным синоптиков, днем в Ростове-на-Дону временами возможен снег, на дорогах будет скользко. Ветер прогнозируют северный и северо-западный 8−13 м/с. Дневная температура воздуха составит от −4 до −6 градусов.