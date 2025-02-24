В Госдуме обсудили перспективы развития рынка пассажирских перевозок

«Убежден, что любые расходы рынок неминуемо переложит на граждан, как это было уже неоднократно. Что вообще такое — “отечественный автомобиль”, если не все машины, собранные у нас в стране, будут иметь равные условия для поставок?! Необходимо допустить для закупки все авто, собранные у нас в России и на территории ЕАЭС. В такси уже 500 тыс. россиян работают на автомобилях зарубежных марок. Их уход с рынка приведет к росту цен на услуги такси порядка 30−40% вне зависимости от субъекта РФ», — заявил Зотов.