27-летняя директор УК в Прикамье оштрафована за обрушение и мусор в домах

Поскольку УК не исправляла нарушения, суд оштрафовал руководительницу на 160 тысяч рублей. Когда судебные приставы открыли производство, девушка начала игнорировать их — не выплачивала сумму и не приходила на назначенный приём. Сотрудники ГУФССП выехали по месту регистрации женщины, оказалось, что она там не живёт. При этом сама компания также не находилась по юридическому адресу. После этого девушку объявили в розыск. Только тогда она сама решила прийти в отделение.