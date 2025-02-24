27-летняя директор УК в Прикамье оштрафована за обрушение и мусор в домах

Суд оштрафовал и приговорил к обязательным работам 27-летнюю директора управляющей компании в Пермском крае за обрушение и мусор в домах, сообщает краевое ГУФССП.
Многочисленные нарушения в работе коммунальной организации надзорный орган обнаружил в Краснокамске. Во время проверки управляющей компании оказалось, что подведомственные жилые дома имеют множество проблем, включая неисправное теплоснабжение и канализацию, частичное обрушение фундамента, мусор в подъездах, обвисание проводки и многие другие. Ответственным лицом оказалась 27-летняя девушка, которая возглавляет управляющую компанию.
Поскольку УК не исправляла нарушения, суд оштрафовал руководительницу на 160 тысяч рублей. Когда судебные приставы открыли производство, девушка начала игнорировать их — не выплачивала сумму и не приходила на назначенный приём. Сотрудники ГУФССП выехали по месту регистрации женщины, оказалось, что она там не живёт. При этом сама компания также не находилась по юридическому адресу. После этого девушку объявили в розыск. Только тогда она сама решила прийти в отделение.
Суд рассмотрел новые протоколы и помимо уплаты штрафа обязал 27-летнюю директора УК в обязательном порядке отработать 140 часов.