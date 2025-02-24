Кто владеет сетью дискаунтеров «Светофор»

Про самих Шнайдеров можно найти не так много информации. Это непубличные люди, но очень богатые. В марте 2024 года Forbes признали 57-летнего на тот момент Сергея Шнайдера — основателя сети — долларовым миллиардером. Их состояние на конец 2023 года было оценено примерно в 1,4 млрд долларов. В рейтинге самых богатых людей России Шнайдеры тогда заняли 96-е место. Стоит отметить, что в семейном бизнесе участвуют не только Сергей, но и его брат Андрей, их мать Валентина и отец Иван. У них имеются свои доли. «Светофор» — это третий и самый успешный бизнес семьи. Он входит в пятерку крупнейших ритейлеров России.