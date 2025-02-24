Кто владеет сетью дискаунтеров «Светофор»

Сеть магазинов «Светофор» переживает кризис. Один за другим точки массово проверяют надзорные органы. Специалисты находят множество нарушений — от отсутствия маркировки и сопроводительной документации на товары до торговли продуктами с истекшим сроком годности и нарушения условий хранения.
Что произошло с сетью магазинов и где находятся ее основатели — в материале krsk.aif.ru.
Сеть основали в Красноярске.
Торговая сеть «Светофор» была основана в Красноярске семьей бизнесменов Шнайдер. Первые два магазина были открыты в 2009 году в Красноярске и Ачинске. За два года появилось более 30 магазинов в Красноярском крае, Хакасии, Томской области и Забайкальском крае. А уже к 2015 году количество торговых точек достигло 550. Постепенно дискаунтеры с низкими ценами захватывали разные города России. В 2017 году красноярская сеть выходит на международный рынок — магазины открываются в Казахстане, Беларуси, а под другими названиями в Румынии, Германии, Польше и прочих странах Европы. Однако впоследствии из-за санкций в некоторых странах магазины сети закрылись из-за трудностей с поставками.
Как писало издание Forbes со ссылкой на агентство Infoline, в 2023 году прибыль «Светофора» составила 400 млрд рублей. Число магазинов приближалось к 3 тысячам.
В 2024 году у компании стали появляться сложности. За первую половину 2024 года выручка торговой сети сократилась на 2,2% до 286 млрд рублей. Осталось примерно 2,5 тысячи магазинов.
Про самих Шнайдеров можно найти не так много информации. Это непубличные люди, но очень богатые. В марте 2024 года Forbes признали 57-летнего на тот момент Сергея Шнайдера — основателя сети — долларовым миллиардером. Их состояние на конец 2023 года было оценено примерно в 1,4 млрд долларов. В рейтинге самых богатых людей России Шнайдеры тогда заняли 96-е место. Стоит отметить, что в семейном бизнесе участвуют не только Сергей, но и его брат Андрей, их мать Валентина и отец Иван. У них имеются свои доли. «Светофор» — это третий и самый успешный бизнес семьи. Он входит в пятерку крупнейших ритейлеров России.
До открытия сети дискаунтеров Шнайдеры с 1994 года занимались бизнесом в сфере торговли алкоголем.
СМИ пишут, что Шнайдеры ведут закрытый образ жизни. Они ни разу не давали интервью или каких-либо комментариев о своем бизнесе, а также не комментировали ситуацию с проверками в их торговой сети.
Неизвестно даже, где проживают Шнайдеры. Польские СМИ писали, что у Сергея имеется гражданство Гренады — островного государства в Карибском бассейне. Помимо этого, он является налоговым резидентом Венгрии. Добавим, что в отношении Сергея и Валентины Шнайдер Украина в 2022 году ввела санкции.
Торговую сеть проверяют по всей стране.
В январе 2025 года Роспотребнадзор проверил 1485 магазинов сети «Светофор» в 45 регионах. Было выявлено множество нарушений — около семи тысяч при проверке одних только маркировок. В некоторых магазинах отсутствовало водоснабжение, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены. Не у всех была пройдена медицинская комиссия.
Специалисты ведомства изъяли 300 тонн продукции из 5,7 тысяч партий. В суды передано 314 материалов, приостановлена деятельность 76 магазинов сети (на срок от 60 до 90 суток).
Проверки также проводил Россельхознадзор. Результаты неутешительны — выявлены грубые нарушения при реализации мясных, молочных и рыбных продуктов. Они обнаружены в 60 магазинах в Ростовской области, в торговых точках Московской, Новгородской, Вологодской областей. Магазинам были выданы предостережения.
Надзорные ведомства добрались и до родины «Светофора». В Красноярском крае также проводились проверки в семи магазинах сети. Три магазина приостановили работу в Кежемском, Канском и Уярском районах. В них выявлены нарушения, главные из которых — торговля фальсификатом. У некоторых товаров не было ценников, нарушались условия хранения, не было маркировки и пр. Возбуждено более десяти административных дел.
Проверки по инициативе Госдумы.
Сеть дискаунтеров известна низкими ценами. Однако в ФАС подозревают, что «Светофор» использует некоторые противозаконные схемы для нечестной конкуренции.
После обращения зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского в ФАС, ведомство инициировало проверку в магазинах сети. Лисовский рассказывал, что компания придумала способ обойти закон о торговле. Для этого «Светофор» заключает договоры поставки не напрямую, а через свои логистические центры, которые потом продают товары в магазины. На логистические центры закон о торговле не распространяется.
Логистические центры оплачивают поставки товара только после их реализации, а также возвращает производителям просроченную и непроданную продукцию. За эту схему в декабре 2024 года на миллион рублей оштрафовали логистический центр «Светофора» компанию «Енисей Логистика».
Лисовский рассказывал изданию «Shopper’s», что из-за придуманной «Светофором» схемы поставщики получают оплату товара с большим запозданием. Задержки могут составлять до шести месяцев. А это, в свою очередь, осложняет положение самих поставщиков на рынке, особенно в условиях высокой ключевой ставки и дорогих кредитов.
В Красноярске пока все «Светофоры» работают в привычном режиме. В городе открыты восемь магазинов сети.