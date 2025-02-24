Что сдерживает рост промышленности в Беларуси

Во-первых, это ограниченные возможности привлечения работников.
Во-вторых, высокая загрузка мощностей — около 70%, по опросам предприятий.
Промышленность — ключевой драйвер экономики 2024 года. Рост выпуска в январе сложился ниже темпов роста ВВП. Речь о 2,9% г/г.
По данным Белстата, по предварительным расчетам ВВП Беларуси в январе вырос к январю 2024-го на 3,7%. Это на 0,3% ниже, чем по итогам прошлого года.
В то же время розничный товарооборот увеличился на 12,2% г/г, а объем строительных работ, по предварительным данным, — на 11,2% г/г.
Инвестиции в основной капитал прибавили 20,4% г/г на фоне стимулирующих мер правительства.
В 2025 году прогнозируется рост ВВП на 2,6%.