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Что сдерживает рост промышленности в Беларуси

Рост промышленности в Беларуси сдерживают два фактора. Об этом говорят﻿ в Евразийском банке развития.

Источник: Reuters

Во-первых, это ограниченные возможности привлечения работников.

Во-вторых, высокая загрузка мощностей — около 70%, по опросам предприятий.

Промышленность — ключевой драйвер экономики 2024 года. Рост выпуска в январе сложился ниже темпов роста ВВП. Речь о 2,9% г/г.

По данным Белстата, по предварительным расчетам ВВП Беларуси в январе вырос к январю 2024-го на 3,7%. Это на 0,3% ниже, чем по итогам прошлого года.

В то же время розничный товарооборот увеличился на 12,2% г/г, а объем строительных работ, по предварительным данным, — на 11,2% г/г.

Инвестиции в основной капитал прибавили 20,4% г/г на фоне стимулирующих мер правительства.

В 2025 году прогнозируется рост ВВП на 2,6%.

экономика