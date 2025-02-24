Что изменится с 1 марта в Казахстане по депозитам в тенге

«С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения».