Хабаровчане больше не смогут продать землю без установления границ

С 1 марта продать земельный участок без установленных границ будет невозможно. Под запрет попадает почти треть земельных наделов, расположенных в Хабаровском крае.
Что изменится ещё, какие нововведения ждут тех, кто захочет подарить свою недвижимость, ИА «Хабаровский край сегодня» разбирается вместе с заместителем руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Еленой Семченко.
Межевание — добрые отношения с соседями.
— С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, согласно которому регистрация сделок возможна будет только в отношении земельных участков с установленными границами, которые внесены в ЕГРН, — рассказывает Елена Семченко. — Но не во всех случаях, а только если земельный участок является предметом договора, на основании которого осуществляются государственная регистрация прав, ограничений прав или обременение. То есть невозможными становятся какие-либо сделки, если участок не прошел процедуру межевания и у него не установлены границы.
И тут сразу возникает вопрос: как узнать статус земельного участка, который вас интересует? Во-первых, можно воспользоваться картой геоинформационного портала «Национальная система пространственных данных» (nspd.gov.ru). С ее помощью легко узнать адрес, категорию, вид разрешенного использования и другие сведения об участке. Если границы уточнены, в реквизите «Площадь» указано: «Площадь уточненная». Границы такого участка отражаются в графической части карты портала.
Сведения о местоположении границ земельного участка также содержатся в выписке из ЕГРН. В электронном виде ее можно заказать только через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), а в бумажном виде — в любом МФЦ, причем независимо от места нахождения недвижимости, будь участок земли в Хабаровске или Краснодарском крае.
Что значит — внести в ЕГРН сведения о границах земельного участка? Кто это должен сделать?
— Напомню, что Росреестр не проводит межевание, — говорит наша собеседница. — Для внесения в ЕГРН сведений о границах своего земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана.
Ну хорошо, а если владелец земли не планирует продавать, дарить или совершать какие-то сделки со своей землей, надо ли ему межевать землю?
С принятием в 2006 году закона о «дачной амнистии» порядок оформления прав на некоторые объекты недвижимости значительно упрощен. Обязательность проведения процедуры межевания земельных участков была отменена, и даже для того, чтобы продать участок, стало не обязательно устанавливать границы. Упрощенная процедура оформления земли в собственность позволила сотням жителей нашего края без хлопот оформить загородную собственность.
Если собственник земельного участка не собирается совершать с ним сделку, то можно не торопиться. Границы участка придется установить, когда возникнет необходимость им распорядиться.
Однако, чтобы избежать споров с соседями, а также иных юридических проблем, специалисты рекомендуют не откладывать эту процедуру надолго. Отсутствие точно определенных границ — причина большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков, когда добрые соседи становятся вдруг лютыми врагами.
Такой спор, как правило, разрешается в суде. При этом и в суде сторонам зачастую сложно доказать, где именно должна проходить граница их земельного участка.
Как стать собственником своего дома.
А если на участке расположен жилой дом? Для регистрации права собственности на него опять же необходимо будет провести межевание.
Президент РФ подписал закон, которым вводится принцип: «построил — оформи». Граждане смогут это сделать, в том числе с использованием упрощённого порядка оформления прав на бытовую недвижимость, например в рамках «дачной амнистии». Также доступны электронные сервисы, которые помогают подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра.
До 1 марта построенные здания и сооружения фактически оформляются по желанию их владельцев. Но важно помнить, что если человек не зарегистрировал право на тот же дом, он не является его собственником. Это ставит под угрозу защиту ваших имущественных прав.
Проблема становится очевидной при наступлении ЧС, изъятии земельного участка для государственных нужд или в ходе имущественного спора. В таких ситуациях доказать, что дом или домашние постройки принадлежат именно вам, очень непросто, и вы попросту останетесь без выплат.
С ноября прошлого года объявлена «дачная амнистия» для хозпостроек. Принят закон, который упрощает оформление прав на них. Речь идет о сараях, банях, погребах, которые построены до 1 января 2013 года на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.
Теперь стало проще внести в ЕГРН не только дом, но и баню, беседку или теплицу. Если прежде для их оформления требовалось заказать кадастровые работы, подготовить декларации и технический план, то теперь зарегистрировать права на такую недвижимость можно на основании техпаспорта, оценочной или другой учетно-технической документации.
Всякий ли объект необходимо вносить в ЕГРН? Хозяйственные постройки в регистрации не нуждаются, они и так будут считаться частью участка и собственностью его владельца.
Земельный участок отберут?
Владельцам земельных участков надо помнить, что с 1 марта вступают в силу изменения в закон, в соответствии с которыми участок надо освоить в течение трех лет с этой даты и подготовить его для будущего использования.
При этом многочисленные угрозы в интернете, что неиспользованные земли начнут отбирать, сильно преувеличены. Не стоит задача наказать собственников или изъять у них земельные участки, законодатели хотят побудить владельцев ухаживать за землей, использовать ее по назначению.
И еще одно нововведение. Если вы планируете подарить земельный участок, дом, дачу — впрочем, как и любую другую недвижимость, учтите, что с 13 января 2025 года договоры дарения необходимо удостоверять у нотариуса. Теперь это обязательно, даже если вы оставляете имущество близким родственникам.
Нотариус разъяснит сторонам суть и последствия подписания каждого документа, возможные последствия дарения, уточнит волю сторон, что исключает риски подписания сделки под давлением или в неадекватном состоянии, потому что несёт полную имущественную ответственность за удостоверенную им сделку.
До этого нотариальное заверение требовалось только в исключительных случаях, к примеру, при дарении доли какой-то недвижимости или если она принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному человеку.