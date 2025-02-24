Хабаровчане больше не смогут продать землю без установления границ

— С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, согласно которому регистрация сделок возможна будет только в отношении земельных участков с установленными границами, которые внесены в ЕГРН, — рассказывает Елена Семченко. — Но не во всех случаях, а только если земельный участок является предметом договора, на основании которого осуществляются государственная регистрация прав, ограничений прав или обременение. То есть невозможными становятся какие-либо сделки, если участок не прошел процедуру межевания и у него не установлены границы.